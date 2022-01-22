Анна похвасталась красивой фигурой

Развод сильно ударил по певцу Григорию Лепсу, который после вердикта суда, по слухам, несколько раз попал в больницу, но не по его бывшей жене Анне – после расторжения брака 49-летняя Шаплыкова, по мнению поклонников, стала выглядит еще лучше. В своем Instagram она поделилась фото в кружевном белье, чем вызвала шквал восхищений подписчиков.

Долгое время страница Шаплыковой в соцсети была заблокирована – практически сразу после развода зайти туда стороннему пользователю было нельзя. Многие предположили, что бывшая супруга Лепса попросту решила удалить ее, однако Анна объяснила, что к этому не имеет никакого отношения.

"Зависть – вот то зло, которое заставляет кого-то бесконечно блокировать мою страницу", – написала она под публикацией.

На фото при этом Шаплыкова предстала в откровенном и чувственном образе, немного оголившись перед фотографом до кружевного белья.

Она отреагировала и на слухи о новом романе с молодым манекенщиком, указав, что именно зависть заставляет кого-то делать "грязные "вбросы" в желтую прессу", при этом не подтвердив и ни опровергнув информацию о новом романтическом увлечении.

В комментариях поклонники пришли в востор от фотографии Анны.

"Эх,Григорий....лишиться такой женщины....как неразумно....", "Такая вы потрясающая", "Вы прекрасны, Анна! Счастья вам самого большого, а на завистников не обращайте внимания! Они этого не заслуживают!", – написали под публикацией (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. редакции).

Певица Милена Дайнега уверяет, что брак Лепса рухнул вовсе не из-за новой влюбленности Анны – это произошло после неверности самого артиста. Якобы он изменил супруге с Юлией Барановской. Телеведущая в комментарии для журналистов опровергать это не стала, впрочем, как и подтверждать.