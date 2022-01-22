"Вкусненькая женщина": постройневшая Чехова разволновала поклонников пышной грудью

"Вкусненькая женщина": постройневшая Чехова разволновала поклонников пышной грудью
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая выложила целую серию кадров

Знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова хорошо поработала над своим внешним видом и в особенности над фигурой, поэтому теперь на регулярной основе радует поклонников яркими и весьма смелыми кадрами. На этот раз восторг фанатов вызвали жаркие снимки знаменитости в открытом купальнике.

Сейчас любимица публики проводит время на Сейшелах. Отдых на райских островах положительно сказался на внешности и настроении звезды. Анфиса выглядит очень посвежевшей, с чем ее поздравили многочисленные подписчики.

На аппетитных кадрах Чехова позирует в ярко-синем купальнике. Знаменитость снялась в полный рост, что позволило фанатам рассмотреть любимицу во всех подробностях. Оригинальный низ купальника с цепочками вместо завязок никого не оставил равнодушным. Красавица дополнила образ ярко-красной помадой и крупными серьгами в тон купальника.

"Анфиса – огненная красотка! Какой красивый синий...","После того, что я увидел, я просто обязан на Вас жениться! Каждую родинку знаю на Вашем теле", "Какая вкусненькая, шикарная женщина", "Кажется, что время не властно над Вами, я помню, как был маленьким пацаном и по телевизору Вас смотрел и восхищался, и сейчас ничего не изменилось", "Самая жгучая красотка на свете", – пишут восторженные комментаторы.  

Стоит отметить, что любимица публики периодически радует поклонников откровенными кадрами. Недавно бурные обсуждения вызвал снимок звезды в оригинальном красном купальнике.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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