Телеведущая выложила целую серию кадров

Знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова хорошо поработала над своим внешним видом и в особенности над фигурой, поэтому теперь на регулярной основе радует поклонников яркими и весьма смелыми кадрами. На этот раз восторг фанатов вызвали жаркие снимки знаменитости в открытом купальнике.



Сейчас любимица публики проводит время на Сейшелах. Отдых на райских островах положительно сказался на внешности и настроении звезды. Анфиса выглядит очень посвежевшей, с чем ее поздравили многочисленные подписчики.

На аппетитных кадрах Чехова позирует в ярко-синем купальнике. Знаменитость снялась в полный рост, что позволило фанатам рассмотреть любимицу во всех подробностях. Оригинальный низ купальника с цепочками вместо завязок никого не оставил равнодушным. Красавица дополнила образ ярко-красной помадой и крупными серьгами в тон купальника.

"Анфиса – огненная красотка! Какой красивый синий...","После того, что я увидел, я просто обязан на Вас жениться! Каждую родинку знаю на Вашем теле", "Какая вкусненькая, шикарная женщина", "Кажется, что время не властно над Вами, я помню, как был маленьким пацаном и по телевизору Вас смотрел и восхищался, и сейчас ничего не изменилось", "Самая жгучая красотка на свете", – пишут восторженные комментаторы.



Стоит отметить, что любимица публики периодически радует поклонников откровенными кадрами. Недавно бурные обсуждения вызвал снимок звезды в оригинальном красном купальнике.