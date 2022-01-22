В пансионате для пожилых рассказали о первых днях пребывания Федосеевой-Шукшиной

В пансионате для пожилых рассказали о первых днях пребывания Федосеевой-Шукшиной
Фото: Lev Ilyin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Работники уверяют, что знаменитости все нравится

После новости о том, что в последнее время Леонид Куравлев проживал в столичном доме престарелых, родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной тоже заинтересовались пансионатом. Дочь Ольга подробно изучила все услуги, которые предоставляют в центре вместе с матерью, после чего отвезла туда артистку на неопределенный срок. Как пишет "Комсомольская правда", пока знаменитости там нравится. 

Пиар-менеджер пансионата Ольга Акатова рассказала, что Лидия Николаевна вместе с дочерью приехала в заведение 19 января. С первых минут артистка очаровала работников своей общительностью.

Сперва она провела консультацию с поваром, который составил персональное меню Федосеевой-Шукшиной на основе личных предпочтений и имеющихся заболеваний. Артистка страдает от возрастных недугов: плохо слышит, постоянно болят колени, есть проблемы с сердцем и трудности с передвижением. 

"Мы предложили ей программу орто–восстановления, в которую входят ЛФК и прогулки на улице", – рассказала представитель пансионата.

Лидии Николаевне дали комнату с видом на парк – ей, по словам сотрудников, она понравилась. Дочь Ольга привезла матери книги и любимую кружку. 

Как долго Федосеева-Шукшина проживет в пансионате – неизвестно. Актриса будет сама определять срок, но пока, уверяют работники центра, ей там хорошо. Минимальная стоимость содержания пациентов в столичном доме престарелых около 7 тысяч рублей за сутки. Расходы взяла на себя семья знаменитости.

Напомним, накануне отъезда в дом престарелых Бари Алибасов заявил, что помирился с бывшей супругой и отпраздновал с ней Старый Новый год.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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