Многие детали ее гардероба оказались сильно устаревшими

Аллу Пугачеву сфотографировали во время прогулки по одному из бутиков – певица согласилась на совместный кадр с поклонником. Снимок выложили в Сеть, после чего Примадонна получила шквал критики за подобранный образ.

Для выхода в свет артистка выбрала каракулевую шубу, шляпу с полями, черные штаны и ботинки на каблуке в привычном для себя черном цвете. Наряд не понравился ни поклонникам звезды, ни профессиональному стилисту.

В комментариях под фото народ посоветовал Примадонне носить утягивающее белье и следить за соблюдением пропорций, поскольку ноги по сравнению с туловищем выглядят крошечными. Кто-то и вовсе назвал образ смешным, а надетую шляпу – ужасной.

Стилист Анастасия Стар в беседе с "Телепрограммой" заявила, что подобные вещи давно пора из гардероба убрать.

"В этот образ Пугачева добавила шляпу и каракулевую шубку-разлетайку, по ощущениям купленные еще в прошлом столетии", – объяснила она.

Эксперт отметила, что артистка сделала "стилистический откат", хотя до этого экспериментировала с цветами и включала в гардероб современную одежду. Тем не менее брюки, которые раскритиковали многие пользователи Сети, стилист похвалила, указав что они сидят на знаменитости хорошо.

Сейчас Алла Пугачева практически не появляется на сцене и светских мероприятиях, однако, по данным СМИ, до сих пор может провести корпоратив. Только берет за мероприятие баснословный гонорар.