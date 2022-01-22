"Разошлась": Ходченкова показала длинные ноги в тугом бикини

"Разошлась": Ходченкова показала длинные ноги в тугом бикини
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда порадовала поклонников в честь собственного праздника

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала на своей странице новый снимок с отдыха. В свой 39-й день рождения знаменитость отправилась в теплые края, чтобы понежится на солнце в купальнике – кадр из бассейна, который появился на ее странице в Instagram, произвел настоящий фурор.

Артистка предстала на фото в миниатюрном бикини, подчеркивающем все достоинства ее фигуры. Верх купальника сидит на ней плотно, немного перетягивая формы Светланы. Однако основной акцент обращен на плоский живот и бесконечно длинные ноги актрисы.

За 4 часа снимок собрал почти 15 тысяч лайков и множество восторженных комментариев, в которых народ подравлял Ходченкову с прошедшим праздником и восхищался ее красотой.

"Такая ветреная, воздушная, хрупкая!", "Светка, разошлась..🔥", "Это бесподобно", "Ножки шикарные", – написали комментоторы.

Ранее "Утро" показало фото бывшей жены Лепса, которая решилась раздеться перед камерой после развода. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Крушению МН17 предшествовал визит военных атташе США на аэродром Днепра – видео

Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины

Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях

Итальянец не раз готовил для главы РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей