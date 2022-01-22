Звезда порадовала поклонников в честь собственного праздника

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала на своей странице новый снимок с отдыха. В свой 39-й день рождения знаменитость отправилась в теплые края, чтобы понежится на солнце в купальнике – кадр из бассейна, который появился на ее странице в Instagram, произвел настоящий фурор.

Артистка предстала на фото в миниатюрном бикини, подчеркивающем все достоинства ее фигуры. Верх купальника сидит на ней плотно, немного перетягивая формы Светланы. Однако основной акцент обращен на плоский живот и бесконечно длинные ноги актрисы.

За 4 часа снимок собрал почти 15 тысяч лайков и множество восторженных комментариев, в которых народ подравлял Ходченкову с прошедшим праздником и восхищался ее красотой.

"Такая ветреная, воздушная, хрупкая!", "Светка, разошлась..🔥", "Это бесподобно", "Ножки шикарные", – написали комментоторы.

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