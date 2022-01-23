Наследник продюсера не собирается мириться с вопиющей несправедливостью

Недавно Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых. Новость шокировала Бари Алибасова-младшего, заявившего, что родственницу необходимо вызволять из кромешного ада, в который ее упекли.

Мужчину известие изрядно удивило: ведь буквально на днях она оставалась пожить у его отца, Алибасова-старшего. И решила остаться у супруга подольше. Наследник продюсера полагает, что неспроста: скорее всего, у себя дома Лидии не особо нравилось. А потому, считает мужчина, нужно срочно вернуться к сделке по приобретению калининградской недвижимости для воссоединения сердец пожилой пары. Так как сам батюшка не желает жить в Московской области, придется выбирать ему место на морском берегу – вместе с Лидией. Хотя и сам мужчина готов жениться на Шукшиной, чтобы спасти, если потребуется.

"Бабушку надо спасать!" – считает Бари.

Непростую ситуацию в семье Лидии Николаевны также прокомментировал звездный адвокат Александр Бенхин, который раньше работал с семьей Алибасовых. По словам российского правозащитника, в действиях родных актрисы нет ничего противозаконного. Федосеева-Шукшина находится под опекой дочки. И, вполне возможно, сама уже не в состоянии позаботиться о себе. А потому к решению семьи необходимо отнестись с уважением, подчеркнул правозащитник журналистам.



Хотя представители пансионата утверждают, что Лидию там все устраивает. Повар даже составил для нее персональное меню – актрису будут кормить, учитывая все заболевания и личные предпочтения. У звезды есть масса недугов, связанных с возрастом: болят колени, слышит она не очень, к тому же беспокоит сердце.