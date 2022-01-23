Несколько раз побывав замужем, певица отказывалась ее менять

Многие поклонники известной артистки Ирины Аллегровой задаются вопросом, какую на самом деле фамилию она должна была носить. Действительно, на самом деле звезду должны звать по-другому.



Дело в том, что отец певицы, Александр, носил фамилию Саркисов, он был армянином. Еще в молодости советский артист решил, что она недостаточно звучная для его деятельности и сменил ее. Таким образом он стал Саркисовым-Аллегровым. Фамилия отсылает к музыкальному термину "аллегро", который в переводе означает "веселый". Ставшая, как и папа, артисткой Ирина тоже не захотела называться Саркисовой. Так прославившаяся впоследствии певица и стала Аллегровой. Как отмечают СМИ, она не особо любит об этом рассказывать.

Примечательно, что, побывав несколько раз замужем, звезда так и не решилась сменить свою звучную фамилию. Ее дочь Лала – тоже Аллегрова.

Ранее композитор Игорь Крутой показал публике видео, где Аллегрова предстала без парика.