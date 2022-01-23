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Умер Расми Джабраилов. Заслуженному артисту РСФСР было 89
лет. Как стало известно, актер долго болел. Печальную новость сообщили в театре
им. Маяковского, где он служил с 2002 года.
"Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом", - говорится в сообщении.
Коллеги Джабраилова скорбят вместе с родными и близкими актера.
"Нам всем будет очень Вас не хватать, дорогой Расми Халидович!"
Подробности о болезни известного актера пока не известны. Дата и место прощания не сообщаются.
Артист – выпускник актерского и режиссерского факультетов ГИТИСа. Он служил в Лезгинском драмтеатре, трудился на "Таджикфильме", работал в Театре на Таганке. В Московском академическом театре им. Маяковского он трудился около 20 лет.
Помимо работы в театре, Джабраилов снимался в фильмах и сериалах. Так, актер сыграл в "Моей прекрасной няне" и ряде других лент.
Ранее стало известно о смерти Анатолия Басина, который также играл в популярном сериале. Артисту было 72 года.
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