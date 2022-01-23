Умер Джабраилов: актеры из сериала "Моя прекрасная няня" один за другим уходят на тот свет

Умер Джабраилов: актеры из сериала "Моя прекрасная няня" один за другим уходят на тот свет
Фото: pixabay.com
Артист долго болел

Умер Расми Джабраилов. Заслуженному артисту РСФСР было 89 лет. Как стало известно, актер долго болел. Печальную новость сообщили в театре им. Маяковского, где он служил с 2002 года.

"Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом", - говорится в сообщении.

Коллеги Джабраилова скорбят вместе с родными и близкими актера.

"Нам всем будет очень Вас не хватать, дорогой Расми Халидович!"

Подробности о болезни известного актера пока не известны. Дата и место прощания не сообщаются.

Артист – выпускник актерского и режиссерского факультетов ГИТИСа. Он служил в Лезгинском драмтеатре, трудился на "Таджикфильме", работал в Театре на Таганке. В Московском академическом театре им. Маяковского он трудился около 20 лет.

Помимо работы в театре, Джабраилов снимался в фильмах и сериалах. Так, актер сыграл в "Моей прекрасной няне" и ряде других лент.

Ранее стало известно о смерти Анатолия Басина, который также играл в популярном сериале. Артисту было 72 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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