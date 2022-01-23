Музыкант не был верен жене, утверждает артистка

Советская кинозвезда Людмила Цветкова поделилась невероятными подробностями по поводу отношений, установившихся среди членов семьи покойного Градского. Женщина утверждает, что Александр Борисович постоянно изменял своей супруге.

77-летняя звезда заявила, что в семье покойного композитора не все так просто. Людмила опровергает все версии, в рамках которых обвиняют в произошедшем ограблении вдову музыканта Марину Коташенко. Цветкова уверена: покойный композитор сам несет вину за грызню в его семействе. И не сомневается, что Градский часто ходил к женщинам "на стороне", хотя и любил свою супругу.

Пара прекрасно уживалась, и, несмотря на любовь, Градский не был верен супруге. А Марина будто бы все прекрасно знала и терпела, утверждает знаменитость. Хотя тогда непонятно, почему Александр Борисович не собирался писать завещание, если однажды при жизни сказал, что наследники будут чуть ли не убивать друг друга за наследство.

"Вот почему он тогда эту драку не предотвратил? А может, у него было желание, чтобы дрались?"– высказала предположение кинозвезда в эфире телепрограммы "Ты не поверишь".

Людмила вступилась за несчастную вдову, уверяя, что та невиновна. А вот старший сын Градского наверняка мог все подстроить. Марина ведь в случае разоблачения может потерять абсолютно все средства на существование. И поэтому вполне справедливо, что кто-то "думает на сына", заявила Людмила на телеканале НТВ.

Ранее слухи о романе с Градским опровергла участница голоса Александра Воробьева, одержавшая победу в третьем сезоне "Голоса". Вокалистка рассказала, что никакого роман у нее с мэтром не было. Хотя тот мог спокойно набрать ей посреди ночи, поделившись своими музыкальными заготовками.