Травки для потенции: Кравец рассказала об ухищрениях Пугачевой с Галкиным

Травки для потенции: Кравец рассказала об ухищрениях Пугачевой с Галкиным
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Певица раскрыла секрет семейной идиллии Примадонны

Несмотря на разницу в возрасте, у Максима Галкина и Аллы Пугачевой, по мнению поклонников, идеальный брак. Юморист расцвел, женившись на легендарной певице, и выглядит довольным жизнью. Секрет счастливой семейной жизни раскрыла певица Алена Кравец. По ее словам, Примадонна потчует благоверного повышающими потенцию продуктами.

Как известно, рядом с замком Пугачевой и Галкина есть огород. Как оказалось, там выращивают не только банальные овощи и зелень. Как рассказала журналистам Кравец, Примадонна лично занимается огородом и сажает там специальные травы, которые разжигают желание.

"...добавляет в чай и другие блюда", – призналась Кравец.

Пугачева тщательно следит за здоровьем Галкина. У замка растет множество целебных растений, среди которых шиповник, чабрец, боярышник.

"отвары и настойки из этих растений влияют и на сексуальные возможности партнёра".

На столе звездного семейства часто присутствуют блюда с морепродуктами, а также орехи, фрукты, которые также укрепляют мужскую силу.

Кравец призналась, что рассказы об усилиях Примадонны и заботе о муже ее поразили.

Ранее стало известно, в какую сумму обошелся Галкину и Пугачевой их знаменитый замок.

Источник: "Собеседник" • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА
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