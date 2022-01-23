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Несмотря на разницу в возрасте, у Максима Галкина и Аллы
Пугачевой, по мнению поклонников, идеальный брак. Юморист расцвел, женившись на
легендарной певице, и выглядит довольным жизнью. Секрет счастливой семейной
жизни раскрыла певица Алена Кравец. По ее словам, Примадонна потчует
благоверного повышающими потенцию продуктами.
Как известно, рядом с замком Пугачевой и Галкина есть огород. Как оказалось, там выращивают не только банальные овощи и зелень. Как рассказала журналистам Кравец, Примадонна лично занимается огородом и сажает там специальные травы, которые разжигают желание.
"...добавляет в чай и другие блюда", – призналась Кравец.
Пугачева тщательно следит за здоровьем Галкина. У замка растет множество целебных растений, среди которых шиповник, чабрец, боярышник.
"отвары и настойки из этих растений влияют и на сексуальные возможности партнёра".
На столе звездного семейства часто присутствуют блюда с морепродуктами, а также орехи, фрукты, которые также укрепляют мужскую силу.
Кравец призналась, что рассказы об усилиях Примадонны и заботе о муже ее поразили.
Ранее стало известно, в какую сумму обошелся Галкину и Пугачевой их знаменитый замок.
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