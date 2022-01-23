Ушедшие навсегда: каких актеров из "Кухни" зрители уже никогда не увидят

Ушедшие навсегда: каких актеров из "Кухни" зрители уже никогда не увидят
Александр Шаврин. Фото: kino-teatr.ru/www.globallookpress.com
Многие звезды скончались, едва успев дожить до финала ситкома

Телесериал "Кухня" до сих пор находится в центре внимания зрителей: полюбившаяся миллионам картина была удостоена еще четырехлетнего продролжения. За все время проекта было отснято тысячи сцен с сотнями актеров. К несчастью, жизни многих из талантов трагически оборвались.

Иван Рудаков

Запомнился поклонникам "Кухни" Радков по роли мотобайкера по кличке Поршень – он был другом Екатерины по сюжету. Летом 2021 года артист перенес коронавирус, и после выздоровления он решил приступить к работе. Однако по непонятным причинам здоровье актера вновь начало ухудшаться. Дошло до госпитализации и подключения к ИВЛ. 16 января 2022 года 43-летнего Рудакова не стало.

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев исполнил эпизодическую роль попрошайки, у которого Сеня с Федей решили отобрать коляску. Артиста не стало в 2019 году. Скончался он на 57-м году жизни от болезни.

Дмитрий Мирон

Мирон решил отказаться от актерского ремесла – несмотря на талант, особого дохода оно не принесло. Дмитрий уехал в Казахстан, где наконец-то нашел заветную роль. По слухам, не стало артиста из-за проблем с сердцем, которые привели к приступу.

Артур Диланян

Диланян – актер с серьезным стажем в театре и кино. Умер прямо на сцене 29 августа 2021 года. Причина смерти – сердечная недостаточность.

Наталья Юнникова

Сыграла в "Кухне" мошенницу. Трагично скончалась от инсульта, находясь дома с мамой и сыном. Медики зафиксировали обширное кровоизлияние в головной мозг, увезли в больницу и погрузили в кому. Спасти ее не удалось: 26 сентября 2017 года 37-летняя артистка скончалась.

Юрий Рожков

Исполнял эпизодическую роль в качестве участника шоу Нагиева. В 2016 году скончался из-за внезапно настигшего инфаркта.

Александр Шаврин

Артиста не стало в 2017 году. Умер Шаврин от продолжительной болезни – как пишут журналисты, речь шла об онкологическом заболевании. Играл в "Кухне" эпизодическую роль медика.

Кира Крейлис-Петрова

Запомнилась в ситкоме как бабушка Максима. Еще в 2016 году у Крейлис-Петровой выявили рак головного мозга. Однако несмотря на успешную операцию, прожить она смогла всего несколько лет после обнаружения.

Виктор Муравский

Исполнил в сериале роль подполковника, ушел из жизни в 2016 году от неизвестной болезни. Родственники утверждают, что артист переживал стоически небывалые муки, никому не говоря о своей болезни.

Источник: kurer-sreda.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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