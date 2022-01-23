Бузова оттолкнула попросившего о фото поклонника - видео

Бузова оттолкнула попросившего о фото поклонника - видео
Ольга Бузова. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Жест мужчины взбесил звезду

Неприятное происшествие с Ольгой Бузовой попало на видео и распространилось в Сети. Российская звезда резко обошлась с поклонником, который попросил ее о совместном фото.

На кадрах видно, что певица и телеведущая явно нервничает – по словам Бузовой, она спешила. Мужчина становится рядом с Ольгой перед камерой и пытается ее приобнять. Жест поклонника, судя по всему, взбесил звезду. Она резко скинула его руку и потребовала ее не трогать. Фото в итоге все же сделали, однако позировала Бузова с весьма недовольным видом.

Ранее на видео попало, как Филиппа Киркорова буквально перекосило на публике при появлении Ольги Бузовой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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