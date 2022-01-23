"Ничего знать не хочу": Алферова резко ответила на слухи о внебрачном сыне Абдулова

"Ничего знать не хочу": Алферова резко ответила на слухи о внебрачном сыне Абдулова
Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда подчеркнула, что к ней эта новость не имеет никакого отношения

Народная артистка России Ирина Алферова отреагировала на громкую новость о найденном наследнике Александра Абдулова, которого журналисты разыскали с помощью одной-единственной фотографии, оставленной в кармане пиджака покойного актера. 34-летний Александр Коваль из Казахстана не сразу поверил в происходящее, а когда спросил у матери, кто его отец, та подтвердила: Абдулов.

Женщина поведала сыну, что работала на Украине в одно время костюмером на киностудии "Десять маленьких негритят". Но родство пока что никак не подтвердить. Да и сам Александр не спешит делать ДНК-тест – заявляет, что ни на какое наследство не претендует и сам хорошо зарабатывает.  Хотя сходство между Абдуловым и Ковалем налицо.

Пикантность ситуации в том, что во время предполагаемого романа, из-за которого и был зачат Коваль, Абдулов был женат на Алферовой. Журналисты дозвонились до 70-летней звезды, чтобы поинтересоваться ее реакцией. Увы, Ирина была лаконична и на обширные беседы оказалась явно не настроена.

"Не знаю ничего и знать не хочу! Это не ко мне", – бросила Алферова.

Ирина была трижды замужем. Абдулов стал ее вторым мужем. Брак длился семнадцать лет, а звездная кинопара считалась одной из наиболее привлекательных среди всех селебрити советского кинематографа. По слухам, брак разрушил ветреный характер артиста. Будто бы Ирине до смерти надоели постоянные интрижки мужа и его безответственное отношение к жизни. После развода они даже толком и не поговорили. Абдулов закрыл дверь и ушел, а потом умер – пообщаться они толком и не смогли.

Источник: blitz.plus ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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