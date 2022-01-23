Умер Леонид Куравлев - соцсети

Умер Леонид Куравлев - соцсети
Леонид Куравлев. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Незадолго до смерти артиста перевели из реанимации в хоспис

В соцсетях в воскресенье, 23 января, сообщают о смерти легендарного актера Леонида Куравлева. Ему было 85 лет. Трагическая новость появилась в Фейсбуке актера и кинокритика Леонида Дзюника. Он утверждает, что Куравлев ушел из жизни в субботу, 22 января.

"22 января 2022 года, на 86 году жизни, после вынужденного пребывания в доме престарелых и тяжёлой болезни, ушёл из жизни по истине народный артист, Леонид Вячеславович Куравлёв", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Некоторое время спустя публикация по неизвестным причинам была удалена со страницы Дзюника. Редакция искренне надеется, что информация была ошибочной.

Фото: https://www.facebook.com/

В больницу Куравлев попал еще 10 января. У народного артиста РСФСР диагностировали пневмонию. При этом тесты на ковид были отрицательными.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Куравлева якобы перевели из госпиталя в Коммунарке в хоспис. Так, сообщалось, что у артиста, по предварительной информации, деменция, а также цереброваскулярная болезнь, при которой сосуды головного мозга повреждаются.

Когда Куравлев попал в больницу, публике стало известно, что дни свои знаменитый артист доживал в доме для престарелых. В частный пансионат его привезли летом 2021 года в крайне подавленном состоянии. Подробности – в нашем материале.

Источник: Фейсбук • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА
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