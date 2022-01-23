Миронова покинула "Танцы со звездами"

Миронова покинула "Танцы со звездами"
Мария Миронова. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Актриса объявила о болезни - эфир 23 января пройдет без нее

Мария Миронова вынуждена прервать участие в популярном шоу "Танцы со звездами". Об этом она объявила на своей странице в Инстаграм. Артистка призналась, что 13 сезон действительно стал для нее несчастливым.

"Первый танец я танцевала с трещиной в ребре (...) А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир!!!((("

– говорится в сообщении Мироновой.  

Чем именно больна артистка, не уточняется. Несмотря на череду неприятностей, настрой у Марии оптимистичный. Она выразила надежду, что вернется в шоу, если ей дадут такую возможность.

Поклонников неожиданная новость невероятно расстроила.

"Ой(((. Смотрю только из-за вас! Обязательно проголосую Выздоравливайте быстрее", "Машенька, выздоравливайте скорее!!! буду ждать Вашего возвращения", "Смотрю этот проект только из – за Вас, поправляйтесь",

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены). 

Напомним, в шоу "Танцы со звездами" Мария Миронова выступала вместе с танцором Евгением Папунаишвили.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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