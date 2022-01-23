Миронова покинула "Танцы со звездами"

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Мария Миронова вынуждена прервать участие в популярном шоу "Танцы со звездами". Об этом она объявила на своей странице в Инстаграм. Артистка призналась, что 13 сезон действительно стал для нее несчастливым.
"Первый танец я танцевала с трещиной в ребре (...) А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир!!!((("
– говорится в сообщении Мироновой.
Чем именно больна артистка, не уточняется. Несмотря на череду неприятностей, настрой у Марии оптимистичный. Она выразила надежду, что вернется в шоу, если ей дадут такую возможность.
Поклонников неожиданная новость невероятно расстроила.
"Ой(((. Смотрю только из-за вас! Обязательно проголосую Выздоравливайте быстрее", "Машенька, выздоравливайте скорее!!! буду ждать Вашего возвращения", "Смотрю этот проект только из – за Вас, поправляйтесь",
– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, в шоу "Танцы со звездами" Мария Миронова выступала вместе с танцором Евгением Папунаишвили.
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