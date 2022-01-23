Куравлев несколько лет не появлялся на могиле жены - СМИ

Куравлев несколько лет не появлялся на могиле жены - СМИ
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Администрация кладбища утверждает, что артиста не видели уже очень давно

Звездный киноактер Леонид Куравлев в последние годы практически не появляется на могиле своей супруги, захороненной на Троекуровском кладбище. Не видно любимца миллионов уже довольно давно – к примеру, в мае 2021 года, в день рождения Нины Куравлевой, он не появлялся. А раньше артист регулярно навещал могилу покойной супруги.

По словам сотрудников кладбища, Куравлев несколько лет уже не появляется на последнем пристанище своей спутницы жизни. И с некоторых пор за могилой никто не ухаживает. Одна из сотрудниц кладбища рассказала журналистам, что до этого с ними заключали определенное соглашение на уход за могилой. Однако это было очень давно – восемь лет назад.

"В 2014 году в последний раз оформлялся договор", – уточнила женщина для журналистов НТВ.

Напомним, Нина Куравлева скончалась в 2012 году. Могила супруги советского артиста давно заросла травой. А администрация Троекуровского кладбища утверждает, что никто на погост не приходит – очень давно за могилой Куравлевой никто не ухаживает. Хотя известно, что у популярной пары есть дети. Чем вызвано отсутствие ухода к последнему пристанищу женщины со стороны ее кровных родственников – неизвестно.

Между тем в социальных сетях ходят слухи о смерти Куравлева – по информации ряда неподтвержденных источников, артист скончался в в 85-летнем возрасте еще 22 января, а прискорбное известие дошло до ушей ряда людей лишь спустя сутки. Правда, затем публикацию, в которой говорилось о смерти Куравлева, стерли. В настоящее время официальное подтверждение отсутствует.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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