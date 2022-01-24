Заявивший о смерти Куравлева актер вышел на связь

Заявивший о смерти Куравлева актер вышел на связь
Леонид Куравлев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трагические вести переполошили поклонников знаменитого артиста

Актер Леонид Дзюник, опубликовавший недавно пост о смерти его звездного коллеги Леонида Куравлева, сообщил, что заявление в его блоге, где говорилось о прискорбном известии, не соответствует действительности. Сам автор сообщения днем ранее уже успел разместить прощальный текст и вольно интерпретировать информацию о переводе артиста из реанимационного отделения в хоспис. 

Артист выразил сожаление из-за публикации недостоверных данных, связанных с Куравлевым. В беседе с журналистами он заявил, что непроверенная информация оказалась ошибочной.

"Это ошибка! Ошибка! Не знаю, увидел сам в Интернете, посмотрел – и вроде бы то самое (кончина Куравлева – прим. ред.) написано. Затем вроде бы написал свой пост, и просмотрел все новости. И ничего, никаких историй", – сокрушается актер по поводу своей оплошности.

Дзюник рад, что данные оказались впоследствии неподтвержденными. По каким-то причинам артист подумал, что перевод Куравлева из реинимационного отделени в хоспис означает смерть актера, передает "Пятый канал".

Накануне в администрации Троекуровского кладбища рассказали, что киноактер Куравлев уже довольно давно не появляется на могиле супруги – уже несколько лет его не видели. Последнее пристанище покойной Нины поросло травой. В последний раз с кладбищем родственники умершей заключали договор об уходе за погостом аж в 2014 году. Непонятно, почему семья не ухаживает за могилой: кроме недееспособного Куравлева, есть и дети – брат и сестра, наследники артиста.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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