Радостную новость он скрывал от публики семь месяцев

Актер Валерий Николаев утаил появление на свет второго ребенка. Проговорился он случайно, во время одного из выпусков шоу “Танцы со звездами”, которое сейчас идет на телеканале “Россия 1”. Там артист принимает участие вместе с танцовщицей и хореографом Александрой Акимовой. Николаев упомянул, что дома его ждут жена и семимесячный сын.

Рождение мальчика он скрывал 7 месяцев, он родился летом прошлого года. Это ребенок от четвертой жены Валерия Николаева, воздушной гимнастки Эльмиры Земсковой. Несмотря на бывшую пагубную привычку Николаева и большую разницу в возрасте (актер старше супруги почти на 20 лет), пара преодолела все сложности. По словам самого Николаева, он практически перестал употреблять спиртное.

Семимесячный мальчик – не первый ребенок Николаева. У актера еще есть дочь Дарья Авратинская от актрисы Ирины Апексимовой, с которой Валерий прожил в браке 12 лет. Девушка, как и родители, стала актрисой, с 2016 года играет в Театре на Таганке.