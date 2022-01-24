Звезда чуть не расплакалась

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина вернулась на инвалидном кресле в стены родного Моссовета спустя три года после инсульта. 22 января артистка отметила свое 87-летие, которое отпраздновала вместе с дорогими коллегами и друзьями.



Руководство театрального учреждения поставило спектакль "Волки и овцы", главная роль в которой досталась виновнице торжества. Неслучайно труппа решила выступить 22 числа – это был главный подарок, преподнесенный Валентине от родного театра.

Растроганная звезда призналась, что готова чуть ли не заплакать, хотя и редко себе позволяет слезы. На сцене выразила благодарность всем друзьям и коллегам, собравшимся ради нее на сцене. И верная рука "капитана корабля" Евгения Марчелли позволила театру пройти через все тернии.

"Мой день рождения – это ведь довольно просто. А вот то, что мы премьеру сыграли – это гениально", – подытожила именинница под рукоплескания зала уже в конце своего выступления.

Талызина, кстати говоря, и выступила в качестве инициатора театральной постановки – уже долгие годы вынашивала в душе мечту исполнить роль помещицы Мурзавецкой, коварной и своенравной особы. Однако планам помешал инсульт, который забрал несколько лет восстановления. Затем с идеей сыграть помещицу Талызина заявилась к режиссеру Игорю Яцко – в итоге все получилось.

После премьеры Валентину засыпали цветами. И в конце со сцены коллеги экспромтом переосмыслили для именниницы "Гоп-стоп", завершив все троекратным "ура".

Ранее Валентина Илларионовна пожаловалась, что теперь ее никто не зовет сниматься в кино.