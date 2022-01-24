"Это гениально": Талызину до глубины души растрогал подарок от родного театра

"Это гениально": Талызину до глубины души растрогал подарок от родного театра
Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда чуть не расплакалась

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина вернулась на инвалидном кресле в стены родного Моссовета спустя три года после инсульта. 22 января артистка отметила свое 87-летие, которое отпраздновала вместе с дорогими коллегами и друзьями.

Руководство театрального учреждения поставило спектакль "Волки и овцы", главная роль в которой досталась виновнице торжества. Неслучайно труппа решила выступить 22 числа – это был главный подарок, преподнесенный Валентине от родного театра.

Растроганная звезда призналась, что готова чуть ли не заплакать, хотя и редко себе позволяет слезы. На сцене выразила благодарность всем друзьям и коллегам, собравшимся ради нее на сцене. И верная рука "капитана корабля" Евгения Марчелли позволила театру пройти через все тернии. 

"Мой день рождения – это ведь довольно просто. А вот то, что мы премьеру сыграли – это гениально", – подытожила именинница под рукоплескания зала уже в конце своего выступления.

Талызина, кстати говоря, и выступила в качестве инициатора театральной постановки – уже долгие годы вынашивала в душе мечту исполнить роль помещицы Мурзавецкой, коварной и своенравной особы. Однако планам помешал инсульт, который забрал несколько лет восстановления. Затем с идеей сыграть помещицу Талызина заявилась к режиссеру Игорю Яцко – в итоге все получилось.

После премьеры Валентину засыпали цветами. И в конце со сцены коллеги экспромтом переосмыслили для именниницы "Гоп-стоп", завершив все троекратным "ура". 

Ранее Валентина Илларионовна пожаловалась, что теперь ее никто не зовет сниматься в кино.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Спасающий Россию Мессия: экстрасенс раскрыла главную особенность Путина

Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях

Итальянец не раз готовил для главы РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей