Инициатором расторжения брака выступила певица

Российский полузащитник, футболист Евгений Алдонин известен не только как обладатель Кубка УЕФА и двукратный чемпион России, но и как бывший муж покойной Юлии Началовой. После расторжения счастливого брака пара не прекратила общение и еще долго воспитывала вместе общую дочку Веру. И футболист не стал бросать наследницу на произвол судьбы, когда мамы девочки не стало.

Свел будущих супругов литовский футболист Дейвидас Шемберас. Пара по случайности оказалась вместе в одном ресторане – как раз ЦСКА праздновала победный матч, а Началова проводила время со своими близкими друзьями. Алдонин с одноклубниками смотрел по телевизору выступление Агутина, однако литовец вдруг повел его к Юлии: мол, познакомься с симпатичной певицей. Вечер Евгений с Началовой завершил в одной компании. У звезды авто было в ремонте, так что футболист подвез ее до дома. Но попрощались они нескоро: все катались по кварталу и гуляли в округе.

В июне пара сыграла свадьбу. Началова посвятила любимому хит из своего альбома. Медовый месяц в Италии, прогулки по Москве-реке – через полгода на свет появилась дочка Вера. Однако воспитание девочки забирало все силы: молодожены все отдалялись друг от друга. У нее – постоянные гастроли, а он пропадал на тренировках. Пара отдалялась и перестала искать компромиссы.

"Она сосредоточилась на своем, стала чаще бывать в Америке, где записывала альбом. Я же не мог бросить футбол и переехать в Штаты", – признавался футболист.

В Соединенных Штатах Юлия завела роман с хоккеистом Александром Фроловым. Сначала опровергала отношения со спортсменом, затем принялась заявлять в интервью, что никакой супружеской пары у нее с мужем больше нет. И в 2011 подала на развод – супруг оставил бывшей четырехкомнатную квартиру, хотя в любое время мог навещать дочку.

Пара сохранила теплые отношения – сошлись на том, что главнее дочери ничего нет. И продолжали поздравлять друг друга с днем рождения.