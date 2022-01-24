Стриж объяснила причину одиночества Бориса Корчевникова

Стриж объяснила причину одиночества Бориса Корчевникова
Фото: пресс-служба
По ее словам, ведущему стоит менее серьезно относиться к жизни и “жениться тренировочный раз”

Во время передачи "Судьба человека", которая идет на "России 1", Ксения Стриж высказала свое мнение о том, по какой причине Борис Корчевников, ведущий этой передачи и ее коллега, еще ни разу не состоял в браке. Телеведущая считает, что мужчина слишком серьезно относится к жизни. Стриж посоветовала коллеге жениться "хотя бы тренировочный раз".

Не все в студии, однако, согласились со словами ведущей. Так, Яна Поплавская, которая присутствовала в эфире, отметила, что Ксении не нужно давать подобные советы своему коллеге. Актриса заявила, что она таким образом "на 25 лет в браке задержалась".

Напомним, что 39-летний Борис Корчевников, несмотря на популярность и известность, никогда не состоял в браке. Ведущий при этом не раз отмечал, что очень хочет завести семью.

Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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