"У меня бывает так очень часто": почему Толкалина бегает по полям голышом

"У меня бывает так очень часто": почему Толкалина бегает по полям голышом
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка заявила, что совершенно не стесняется

Звездная киноактриса Любовь Толкалина известна поклонникам не только благодаря своим ролям, но и эпатажным снимкам, для которых предпочитает позировать в полностью обнаженном виде.

В одном из недавних интервью звезда вдруг сообщила, что недавно ей приснился сон. Что преподнес Любови Морфей, непонятно, но увиденное заставило артистку пересмотреть собственное отношение к эротическим снимкам – женщина уверяет, что больше никогда не снимется голой.

Затем, правда, заявила, что отказаться от обнаженных фотографий никак нельзя – и дело даже не в собственном желании показать красоту своего тела. Богата Россия такими природными красотами, которые так и манят раздеться, стоит их только увидеть.

"Потому что существует такое состояние: просто кричишь "Стоп!". Останавливаешь машину, выбегаешь из нее в это поле и просишь снимать видео. У меня бывает так очень часто", – признается звезда.

Иногда, впрочем, друзей под рукой у Толкалиной не оказывается. Но она не смущается и просит помочь незнакомцев на улице – те находятся в совершенном неведении. Любовь не стесняется своей наготы – говорит, что занималась с раннего детства синхронным плаванием, а потому постоянно "выковыривала" застрявшее нижнее белье. Поэтому особой визуальной разницы в руке или ягодицах она не видит. Да и к тому же полностью уверена в своих формах.

А недавно Толкалина призналась, что однажды пережила сексуальное насилие. После этого в комментариях развернулась бурная дискуссия, однако Любовь наотрез отказалась комментировать свою реплику и вносить ясность в брошенное сообщение. Обеспокоенным поклонникам осталось лишь строить догадки.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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