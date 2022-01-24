В деле о гибели дочери Владимира Конкина всплыли новые подробности

В деле о гибели дочери Владимира Конкина всплыли новые подробности
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Почти полтора года назад София утонула в бассейне московского фитнес-клуба

22 сентября 2020 года дочь актера Владимира Конкина – София – умерла в больнице, после того, как она утонула в бассейне одного из московских фитнес-клубов. Вину за происшествие возложили на руководителя клуба Анну Андрианову. Однако адвокат обвиняемой полностью убеждена в невиновности своей подзащитной.

По ее словам, произошедшее – несчастный случай, и руководство фитнес-клуба приняло все необходимые меры для того, чтобы предотвратить трагедию. Так, Софии сразу же была оказана первая медицинская помощь еще до прибытия скорой.

Кроме того, в крови погибшей нашли большое количество этанола, что говорит о том, что София Конкина находилась в фитнес-клубе в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокат Анны Андриановой считает несправедливым, что всю вину возложили на нее. Женщина потеряла большое количество финансов, а приставы наложили арест на ее машину и квартиру, где проживает мать Андриановой. Более того, Анна является матерью двоих детей, и та сумма, которую с нее требует Владимир Конкин, 11 млн рублей, просто огромна.

Свое мнение по данному вопросу также выразила журналистка Антонина Саврасова-Абрамова. Несмотря на большую любовь и уважение к Владимиру Конкину, она считает, что по делу смерти Софии должна восторжествовать настоящая справедливость, а не жажда обогатиться на 11 млн рублей.

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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