Вместо дома с садом — дом престарелых: кто из звезд попал в пансионат

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Валентина Малявина. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Рина Зеленая. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Анатолий Кубацкий. Кадр из фильма &#34;Королевство кривых зеркал&#34; (1963)
Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие знаменитости по разным причинам оказались в спецучреждениях

 

Поговорка "старость – не радость" для некоторых, к сожалению, является актуальной. Многие пожилые люди оказываются в в домах престарелых, и даже знаменитости от этого не застрахованы. И если одни попадают в специальные учреждения по причине здоровья, то другие оказываются просто ненужными своим родственникам. 

Одним из самых громких случаев за последнее время является скандал, связанный с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Актрису в пансионат отправила ее младшая дочь Ольга. По ее словам, матери необходимо пройти обследование, чтобы поправить здоровье. Девушка не видит в этом ничего плохого. Ольга утверждает, что Федосеева-Шукшина находится практически на курорте, и ей занимаются специалисты. 

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Несмотря на такое заявление, вокруг данной истории разразился настоящий скандал. Так, сын Бари-Алибасова был готов чуть ли не жениться на Лидии, чтобы она не оставалась в пансионате. По последним новостям, актриса уже покинула дом престарелых. 

Недавно стало известно, что другой известный актер, Леонид Куравлев, также проживал в пансионате. Его туда привез сын Василий. По его словам, отец тяжело переживал смерть супруги, и поступил в дом престарелых в плохом состоянии. В начале января Леонида Куравлева госпитализировали с пневмонией. На данный момент он продолжает лечиться в Коммунарке. 

Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

В дом престарелых также попадали такие актеры, как Валентина Малявина, звезда фильма "Урок литературы", Анатолий Кубацкий, известный по роли в картине "Королевство кривых зеркал", и Рина Зеленая, исполнительница всеми любимой черепахи Тортиллы из "Приключений Буратино".

Марина ДИАНОВА
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