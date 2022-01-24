Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие знаменитости по разным причинам оказались в спецучреждениях





Поговорка "старость – не радость" для некоторых, к сожалению, является актуальной. Многие пожилые люди оказываются в в домах престарелых, и даже знаменитости от этого не застрахованы. И если одни попадают в специальные учреждения по причине здоровья, то другие оказываются просто ненужными своим родственникам.

Одним из самых громких случаев за последнее время является скандал, связанный с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Актрису в пансионат отправила ее младшая дочь Ольга. По ее словам, матери необходимо пройти обследование, чтобы поправить здоровье. Девушка не видит в этом ничего плохого. Ольга утверждает, что Федосеева-Шукшина находится практически на курорте, и ей занимаются специалисты.

Несмотря на такое заявление, вокруг данной истории разразился настоящий скандал. Так, сын Бари-Алибасова был готов чуть ли не жениться на Лидии, чтобы она не оставалась в пансионате. По последним новостям, актриса уже покинула дом престарелых.

Недавно стало известно, что другой известный актер, Леонид Куравлев, также проживал в пансионате. Его туда привез сын Василий. По его словам, отец тяжело переживал смерть супруги, и поступил в дом престарелых в плохом состоянии. В начале января Леонида Куравлева госпитализировали с пневмонией. На данный момент он продолжает лечиться в Коммунарке.

В дом престарелых также попадали такие актеры, как Валентина Малявина, звезда фильма "Урок литературы", Анатолий Кубацкий, известный по роли в картине "Королевство кривых зеркал", и Рина Зеленая, исполнительница всеми любимой черепахи Тортиллы из "Приключений Буратино".