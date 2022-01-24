Певица продемонстрировала фанатам пышные формы

Знаменитая артистка Настя Каменских частенько радует своих многочисленных поклонников откровенным контентом. Девушка не стесняется демонстрировать свою фигуру во всех подробностях. На этот раз звезда позволила фанатам полюбоваться ее телом в мини-бикини.



Артистка выложила волнующие кадры с зажигательным танцем. Видеоролик был снят на каком-то тропическом курорте. Стоит отметить, что для нового видео артистка выбрала весьма откровенный купальник. Наряд знаменитости больше похож на небольшие кусочки ткани, соединенные между собой тонкими веревочками.

Веселые танцы любимцы публики привели в восторг интернет-пользователей. Многие похвалили Анастасию за то, что она не стесняется демонстрировать свое тело и излучает позитивную энергетику.

Откровенный наряд звезды пришелся по вкусу мужской части пользователей социальной сети. Комментаторы отметили невероятную красоту знаменитости и с радостью полюбовались ее аппетитными формами.

"Красотка!", "Стройняшка!", "Такая солнечная энергия от тебя!", – пишут восхищенные пользователи Сети.

Стоит отметить, что певица часто дразнит фанатов откровенными фотографиями. Недавно Анастасия Каменских сразила публику еще одним жарким кадром с тропиков.