Некоторые предположили, что артист болен

Бурный переполох среди подписчиков устроил знаменитый российский актер Оскар Кучера, опубликовавший в своем инстаграм-аккаунте очень странное фото. Поклонники, в буквальном смысле, не поверили своим глазам и начали строить догадки о причинах резких перемен во внешности звезды сериалов.

Дело в том, что на снимке, который, вероятно, сделал сам Кучера, его лицо выглядит значительно распухшим. Если сопоставить данное фото с теми, что опубликованы за несколько дней до этого, то разница становится еще более очевидной. Анатомические изменения распугали поклонников артиста.

Сам он объяснил причину метаморфоз перееданиям. Актер сопроводил фото в социальной сети подписью о скором окончании января и поделился размышлениями на тему, что пора убирать новогоднюю елку.

"Пора заканчивать жрать, выпивать, и прочие распущенности!"

– заявил Кучера, подчеркнув, что теперь следует сесть на диету и позаниматься в спортивном зале. Впрочем, не все подписчики телезвезды поверили в эту версию.

Кто-то решил, что актер просто изменил свою внешность в фотошопе, а кто-то реально испугался, предположив у своего любимца болезнь. Подписчики напомнили актеру, что неконтролируемый набор веса может быть следствием коронавирусной инфекции.

"Ты что с лицом сделал, брат? Пчел выпустил?", "На массе мужчина!", "Январь мимо Вас, Оскар, не прошел! Все равно хорошенький!", – пишут комментаторы.

К слову, недавно Кучера попал в большой скандал из-за его заявления о событиях в Казахстане.