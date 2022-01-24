"Что с лицом сделал?": резко распухший Кучера перепугал поклонников

"Что с лицом сделал?": резко распухший Кучера перепугал поклонников
Оскар Кучера. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Некоторые предположили, что артист болен

Бурный переполох среди подписчиков устроил знаменитый российский актер Оскар Кучера, опубликовавший в своем инстаграм-аккаунте очень странное фото. Поклонники, в буквальном смысле, не поверили своим глазам и начали строить догадки о причинах резких перемен во внешности звезды сериалов.

Дело в том, что на снимке, который, вероятно, сделал сам Кучера, его лицо выглядит значительно распухшим. Если сопоставить данное фото с теми, что опубликованы за несколько дней до этого, то разница становится еще более очевидной. Анатомические изменения распугали поклонников артиста. 

Сам он объяснил причину метаморфоз перееданиям. Актер сопроводил фото в социальной сети подписью о скором окончании января и поделился размышлениями на тему, что пора убирать новогоднюю елку.

"Пора заканчивать жрать, выпивать, и прочие распущенности!"

– заявил Кучера, подчеркнув, что теперь следует сесть на диету и позаниматься в спортивном зале. Впрочем, не все подписчики телезвезды поверили в эту версию.

Кто-то решил, что актер просто изменил свою внешность в фотошопе, а кто-то реально испугался, предположив у своего любимца болезнь. Подписчики напомнили актеру, что неконтролируемый набор веса может быть следствием коронавирусной инфекции.

"Ты что с лицом сделал, брат? Пчел выпустил?", "На массе мужчина!", "Январь мимо Вас, Оскар, не прошел! Все равно хорошенький!", – пишут комментаторы. 

К слову, недавно Кучера попал в большой скандал из-за его заявления о событиях в Казахстане.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
новости партнеров

Спасающий Россию Мессия: экстрасенс раскрыла главную особенность Путина

Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Объявлено об эвакуации американцев из посольства в Киеве: что говорят в России

Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей