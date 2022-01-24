Раскрыт секрет популярности Кейт Миддлтон у простого народа

Раскрыт секрет популярности Кейт Миддлтон у простого народа
Кейт Миддлтон. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Британцы любят герцогиню за отказ от роскоши

Королевская семья является предметом обожания и восхищения, ненависти и презрения – порой, это все происходит одновременно. Ее обсуждают не только в Великобритании, но и во всем мире. Сплетни о жизни монарших особ привлекают большое внимание в обществе, но особенная роль отводится невесткам королевы Елизаветы Второй.

Всеобщей любимицей британцев считается герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон. Секрет ее успеха раскрыла Даниэла Эльзер, которая является одним из ведущих обозревателей жизни королевской семьи. 

По мнению эксперта, супруга принца Уильяма пользуется в обществе популярностью из-за отказа от роскоши. Она обратила внимание, что герцогиня предпочитается одеваться в обычных магазинах и носит недорогие украшения.

В статье для австралийского издания News.com.au эксперт напомнила, что невестка королевы – обладательница большого количества драгоценностей и уникальных украшений, подаренных еще во время свадьбы. Однако вместо этого она предпочитает носить серьги за четыре доллара.

Автор статьи уверена, что стиль Кейт Миддлтон бросает тень на герцогиню Меган Маркл, супругу принца Гарри, которая предпочитает более дорогие и изящные наряды. Сама же Кэтрин часто появляется на публике в одежде от брендов Zara, H&M и Mango.

Источник: News.com.au ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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