Решивший жениться на Федосеевой-Шукшиной Алибасов-младший получил жесткий ответ от ее адвоката

Решивший жениться на Федосеевой-Шукшиной Алибасов-младший получил жесткий ответ от ее адвоката
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужчина удумал заключить брак с бывшей возлюбленной собственного отца

Сын Барри Алибасова неожиданно решил взять опекунство над народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. После информации о том, что актриса оказалась в доме престарелых, мужчина обратил пристальное внимание на бывшую возлюбленную своего звездного отца. О его истинных мотивах рассказала адвокат знаменитости Юлия Вербицкая-Линник.

Алибасов-младший не собирается жениться на Федосеевой-Шукшиной, считает юрист. Она подчеркнула, что сын известного продюсера на самом деле хочет обратить внимание на самого себя, то есть скандальное заявление о свадьбе было сделано ради лишней шумихи в прессе. Она поделилась своими мыслями эксклюзивно с "Пятым каналом".

Напомним, наследник продюсера Алибасова заявил о желании помочь всенародно любимой актрисе после того, как в СМИ поползли слухи о ее переезде в дом престарелых. Мужчина захотел жениться на Федосеевой-Шукшиной, чтобы оформить опекунство. В итоги информация не подтвердилась: артистка просто восстанавливалась в санатории.

Представить ее интересов ответила, что женщине не понравилась попытка Алибасова-младшего спровоцировать шумиху вокруг ее персоны. На всякий случай звезда покинула пансионат и вернулась домой, чтобы отгородиться от прессы.

"Конечно, ее очень обижают и задевают высказывания, которые в очередной раз порочат имя ее семьи", – заявила Вербицкая-Линник.

Она также напомнила о скандальном поведении мужчины во время развода Федосеевой-Шукшиной с Алибасовым-старшим. По словам адвоката, сын продюсера на фоне раздела имущества несколько раз допустил нелицеприятные высказывая в адрес народной артистки.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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