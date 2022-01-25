О причинах трагедии не сообщается

Известный российский юморист, популярный в Бурятии представитель "Клуба веселых и находчивых" Булат Будацыренов скоропостижно скончался на 30-м году жизни. Об этом стало известно сегодня, 25 января.

Лидер бурятского КВН Чингис Болотов сообщил пару часов назад на своей странице в социальных сетях о смерти товарища. Булат, как преданный родному краю человек, занимался развитием и популяризацией республиканских комиков по всей стране и не стремился покинуть малую Родину.

"Он хотел сделать жизнь в Бурятии интересной и лучше для всех нас",- пишет Болотов.

О причинах смерти Болотов не сообщает.

Будацыренов родился в 1992 году в Бурятии. В двадцатилетнем возрасте одержал победу в местных играх "Клуба веселых и находчивых". Принимал участие в Высшей лиге в Москве. Работал редактором игр на бурятском языке, который, по воспоминаниям Болотова, хорошо знал. Юмор не был единственным творчеством Будацыренова – Булат также был вовлечен в просветительскую работу, любил поэзию на родном языке. 9 лет назад одержал победу в турнире имени Намжила Нимбуева, где местные таланты состязались в слове.

"Шутки, которые мог придумать человек с тонкой организацией души. Булат был с нами и в самые радостные моменты и чаще всего был в самые трудные моменты", – говорится в сообщении.



Многие шутки покойного юмориста попадали в программу республиканской сборной в Высшей лиге и показывались в эфире Первого канала, находя отклик у российского зрителя.

Прощание с комиком проведут 25 января в Бурятии.