Имя артиста не раскрывается

Следственные органы возбудили в Санкт-Петербурге еще в августе 2021 года уголовное дело по факту насилия, о чем стало известно только сегодня, 25 января. Как отмечает источник, летом по телефону горячей линии главка Следственного комитета России обратилась детский психолог, сообщив, что в одной из квартир на Парашютной улице Приморского района неустановленный гражданин домогался до четырехлетнего ребенка.

Согласно приведенным данным, 23 января правоохранительные органы задержали подозреваемого, которым оказался заслуженный артист РСФСР, солист оркестра Мариинки и доцент местной консерватории, имя которого не приводится.

По информации "Фонтанки", заслуженный артист на протяжении всего 2020-го года домогался до внучки 2017 года рождения, применяя к ней сексуальное насилие в садоводческом некоммерческом товариществе "Актер" Ленинградской области.

Известно, что артист уже задержан. В настоящее время солист Маринского театра находится в изоляторе временного содержания, уточняет телеканал "360". В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Ранее "Утро" рассказывало о скандальной истории, в которую попал известный американский киноактер Криса Нот, популярный у зрителей по сериалу "Секс в большом городе". Известно, что руководство телеканала CBS решило отказаться от сотрудничества со знаменитостью – Нота обвинили в насилии над двумя девушками. Одна из них утверждает, что Крис надругался над ней, когда ей не было и девятнадцати лет.