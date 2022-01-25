Ему было 86 лет

В столице умер Юрий Поройков, российский журналист и поэт. Ему было 86 лет. Смерть произошла у него дома, в квартире на улице Достоевского. Причина смерти Поройкова все еще не установлена, также пока неизвестны дата и место, где его похоронят.



Юрий Поройков помимо своей поэтической деятельности, занимал также должность первого заместителя гендиректора ТАСС. В 70-е годы Поройков был главным редактором издания "Молодой коммунист", а в 80-е Поройков являлся заместителем главного редактора "Литературной газеты". В 2007 году поэт за свои заслуги стал лауреатом Бунинской премии.

Особую известность Юрию Поройкову принесли композиции "Помолчим", которую исполнила певица Эдита Пьеха, "Воспоминание" Михаила Боярского и "Моя планета" Ларисы Долиной. Стихотворения Поройкова находят особый отклик в сердцах людей. "Вот уже больше 30 лет с замиранием сердца читаю его стихотворения", "спасибо поэту за прекрасные стихи" – такие слова признательности можно увидеть в отзывах к сборнику Юрия Поройкова "Ничего или все".

Накануне стало известно о том, что из жизни ушел Владимир Лагранж, известный российский фотожурналист и фотограф.