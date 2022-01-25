Полиция задержала одного из участников ограбления вдовы Градского

Полиция задержала одного из участников ограбления вдовы Градского
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужчина уже имеет судимость

Правоохранительные органы задержали в Тверском районе Москвы одного из участников разбойного нападения, совершенного в отношении Марины Коташенко, вдовы музыканта Александра Градского. Об этом стало известно сегодня, 25 января.

Согласно приведенным данным, фигурантом оказался гражданин Таджикистана У. Жабборов 27-летнего возраста. Сотрудники полиции остановили мужчину недалеко от входа в станцию метро "Менделеевская". 

Как отмечает источник, Жабборов проживает в российской столице уже несколько лет. Имеет судимость за попытку передачи взятки должностному лицу, уточняет телеграм-канал "112".

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, полиция задержала ранее судимого мужчину 1994 года рождения. На официальном сайте Министерства внутренних дел России говорится о лишь о том, что полиция задержала участника разбойного нападения, произошедшего в Наро-Фоминском городском округе, где, как известно, и было совершено ограбление Марины Коташенко. 

Сам задержанный отрицает свою причастность к произошедшему инциденту, хотя и говорит, что о громком нападении в Наро-Фоминском городском округе что-то слышал.

По данным полиции, 16 января вдова артиста в момент управления транспортом почувствовала удар, который пришелся в заднюю часть машины. К вышедшей из салона женщине подоспели три человека, которые с угрозами заставили жертву довезти до ее дома, где и совершили ограбление.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками остальных участников преступления.

Источник: МВД ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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