Мужчина уже имеет судимость

Правоохранительные органы задержали в Тверском районе Москвы одного из участников разбойного нападения, совершенного в отношении Марины Коташенко, вдовы музыканта Александра Градского. Об этом стало известно сегодня, 25 января.

Согласно приведенным данным, фигурантом оказался гражданин Таджикистана У. Жабборов 27-летнего возраста. Сотрудники полиции остановили мужчину недалеко от входа в станцию метро "Менделеевская".

Как отмечает источник, Жабборов проживает в российской столице уже несколько лет. Имеет судимость за попытку передачи взятки должностному лицу, уточняет телеграм-канал "112".

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, полиция задержала ранее судимого мужчину 1994 года рождения. На официальном сайте Министерства внутренних дел России говорится о лишь о том, что полиция задержала участника разбойного нападения, произошедшего в Наро-Фоминском городском округе, где, как известно, и было совершено ограбление Марины Коташенко.

Сам задержанный отрицает свою причастность к произошедшему инциденту, хотя и говорит, что о громком нападении в Наро-Фоминском городском округе что-то слышал.

По данным полиции, 16 января вдова артиста в момент управления транспортом почувствовала удар, который пришелся в заднюю часть машины. К вышедшей из салона женщине подоспели три человека, которые с угрозами заставили жертву довезти до ее дома, где и совершили ограбление.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками остальных участников преступления.