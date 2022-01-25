Возмущенная россиянка подала в суд на Харламова и требует от него миллион рублей

Возмущенная россиянка подала в суд на Харламова и требует от него миллион рублей
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юмористу придется отвечать за взятое без разрешения изображение

Некая Анна Полякова, гражданка России, подала иск к популярному отечественному юмористу Гарику Харламову и всему "Камеди клабу" – заявление зарегистрировано в Мещанском столичном суде еще в середине весны. Журналисты полагают, что истцом выступает девушка, которую, по меньшей мере, можно считать активным пользователем социальных сетей.

Вполне вероятно, отмечает источник, истцом является девушка, публикующая постоянно фотографии в Сети. Так, резиденты популярного шоу "Камеди клаб" использовали в качестве миниатюры в эфире 2020 года фотографию, принадлежащую той самой даме.

В иске девушка заявила, что не давала команде из "Камеди" разрешение на использование своего изображения. Более того, даму сильно задел сам факт использования ее личных фотографий в коммерческих целях – считает, что "Камеди клаб" тем самым не только нарушает личные границы человека, интеллектуальное творчество которого так нагло использует, но и опорочивает честь с достоинством.

Полякова требует с ответчиков 1 миллион рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда. Судебный процесс еще находится только на старте – предварительная беседа с обеими сторонами назначена на середину февраля, отмечает "Московский комсомолец".

 

 

У Харламова хватает проблем и в личной жизни: комик постоянно выясняет взаимные претензии со своей бывшей возлюбленной Кристиной Асмус, которая проживает ныне в шикарном особняке на Рублевке. Половиной дома по-прежнему владеет резидент "Камеди", оставивший другую часть особняка бывшей супруге и дочке Насте. Однако с одним условием: в дом Кристина не может водить никаких других мужчин.

Источник: МК ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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