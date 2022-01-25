Адвокат Александр Добровинский сообщил, что женщина не медлила с заявлением в полицию

Вдова обратилась в органы спустя 2 часа после преступления.



В интернете ходила информация о том, что Марина Коташенко, вдова Александра Градского, обратилась в полицию лишь спустя семь часов после того, как ее ограбили. Однако адвокат женщины Александр Добровинский заявил, что это является слухом, и на самом деле Марина сообщила в органы о преступлении уже через два часа, сразу после того, как оправилась от шока.

По словам Добровинского, данная ложная информация была очередной попыткой дискредитации вдовы Градского. СМИ подхватили этот слух, а хейтеры воспользовались ситуацией и стали делать предположения о том, что преступление на самом деле было лишь инсценировкой. Об этом пишет сайт телеканала "360".

Адвокат заявил, что для любого человека подобная ситуация стала бы шоковой и ввела в ступор, поэтому Марина Каташенко и обратилась в полицию спустя два часа. Добровинский также сообщил, что один из подозреваемых уже задержан. Им оказался выходец из Таджикистана, который находится в федеральном розыске.

Напомним, что вдову Градского ограбили 16 января в Наро-Фоминске, когда женщина ехала на машине по делам. Трое мужчин угрожали Марине Каташенко, заставили ее вернуться домой, и там украли 100 млн рублей.



