«Конкорд» продолжает тендер на проведение песенного конкурса

«Конкорд» продолжает тендер на проведение песенного конкурса
Фото: pixabay.com
Он организован для тех, кому небезразлична судьба Петербурга

Компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" напомнила о сборе заявок на проведение конкурса хорошей песни о Санкт-Петербурге, инициированного предпринимателем Евгением Пригожиным.

Отмечается, что вместе со сбором заявок также продолжается выбор подрядчика, который будет отвечать за проведение мероприятия и получит финансовое вознаграждение. Организатором конкурса может выступить любая компания, заинтересованная в его проведении, а также небезразличная к судьбе города.

"Коммерческие условия работы и сумма вознаграждения компании-организатору обсуждаются после утверждения заявки. Ждем предложения по адресу: press-mail@inbox.ru", – сообщили в пресс-службе "Конкорда".

Ранее бизнесмен Пригожин выступил с предложением организовать конкурс позитивной песни о Петербурге, после того, как Сергей Шнуров выпустил две композиции о проблемах Северной столицы. Отмечается, что победители мероприятия получат денежное вознаграждение из призового фонда, который составляет 10 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба "Конкорда" ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
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