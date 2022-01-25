Артистка наконец-то отправилась на курорт

Знаменитая украинская певица Ани Лорак поделилась со своей многочисленной армией фанатов приятными известиями. Судя по подписи к свежим снимкам, артистка наконец-то добралась до тропического курорта. Как только Лорак оказалась под ласковыми лучами солнца, она тут же разделась и показала поклонникам, какие шикарные результаты ей удалось достичь благодаря правильному питанию и спортивным нагрузкам.



Фигура 43-летней знаменитости действительно впечатляет. Длинные накаченные ноги, плоский живот и пышный бюст приковали к себе внимание многочисленных интернет-пользователей. Больше всего поклонников порадовала третья фотография в карусели снимков. На ней Ани предстала в обтягивающем купальнике – красавица только что вынырнула из бассейна. Струйки воды стекают по роскошному телу знаменитости и заставляют мужскую часть фанатов сильно волноваться.

На первых двух кадрах знаменитость позирует в закрытом купальнике благородного оливкового цвета. Сверху звезда накинула яркий леопардовый халатик. Глубокое декольте купального костюма не оставило никого равнодушным. В комментариях пользователи Сети отметили, что Лорак выглядит просто восхитительно.

"Очень красивая вы и фигура у вас!", "Потрясающе! Превосходно выглядишь!! Безумно привлекательная! Невозможно описать словами! Хорошего отдыха вам и настроения", "Роскошная женщина!" – пишут восхищенные комментаторы.

К слову, недавно Ани Лорак изумила публику необычным образом в микро-шортах.