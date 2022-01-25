Многие осудили артистку за легкомысленность

Накануне ночью знаменитая российская актриса Кристина Асмус попала в очень опасную ситуацию. Оказалось, девушка любит устроиться в ванной комнате с ноутбуком. Такая вредная привычка привела к беде: дорогущая техника выскользнула из рук артистки и отправилась на дно ванны. При этом подписчики знаменитости напомнили, что такое поведение может стоить жизни. Если бы ноутбук стоял на зарядке, Кристину могло убить ударом тока.



Сама же Асмус в своем посте в социальной сети, в первую очередь, поделилась переживаниями из-за того, что лишилась любимого и очень дорогого ноутбука. Артистка собиралась принять ванну с пеной. Так как знаменитость живет в огромном особняке, ванная комната Кристины также представляет собой отдельное роскошное помещение с большущей емкостью для купания. В итоге звезда даже не сразу смогла найти свой ноутбук в огромной заполненной пеной ванне.

"Поднимаю, а с него так течет, страшное зрелище", – пишет расстроенная экс-супруга комика Гарика Харламова.

А вот неравнодушные подписчики Асмус отметили: в первую очередь, Кристине нужно порадоваться, что она осталась жива. Использование электронной техники в ванной очень опасно. Мощный заряд тока может в два счета отправить легкомысленного пользователя на тот свет.

"Крис, ну, ты бы еще фен в ванну взяла", "Благо хоть не на зарядке был", "Я представляю, как обидно", "Главное, током не ударило, и все в порядке с тобой самой!" – пишут перепуганные комментаторы.



К слову, недавно бывший возлюбленный Кристины Гарик Харламов попал в большой скандал. Возмущенная россиянка подала на него в суд и требует от комика миллион рублей.