Морщинки и мешки под глазами стали еще заметнее

Некогда Татьяна Лазарева и ее теперь уже бывший супруг Михаил Шац были одними из самых популярных телеведущих в России. Однако несколько лет назад звездная пара практически исчезла с голубых экранов. Сегодня артистка живет вместе с детьми в Испании, а поклонники следят за ее жизнью, просматривая социальные сети и ютуб-шоу.

К слову, Лазарева всегда была открыта для своих фанатов. Вот и на своей авторской программе она предпочитает обсуждать с гостями темы, которые имеют непосредственное отношение к ее жизни, будь то проблемы со здоровьем или особенности воспитания детей.

Не так давно телеведущая сделала шокирующее признание о неизлечимой болезни. Ее сильно беспокоит язвенный колит, который при обострении способен вызвать сильнейшие боли. Да и внешность 55-летней артистки значительно изменилась, что, конечно же, не ускользнуло от внимания ее поклонников.

В понедельник, 24 января, Лазарева опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о ссоре с близким человеком. Она объяснила, какие фразы собеседника могут привести к окончанию разговора.

Впрочем, подписчиков артистки заинтересовали далеко не особенности риторики знакомых звезды, а ее внешний вид. Да и она особо не старалась скрывать естественные перемены: морщинки и мешки под глазами стали еще заметнее.

"Да, время не щадит никого", – написал один из поклонников Лазаревой.

В комментариях принялись жалеть ведущую. Фанаты подчеркнули, что она еще не старая и призвали "аккуратно поправить" внешность.

Напомним, ранее Оскар Кучера, резко распухший после новогодних праздников, перепугал поклонников своим внешним видом.