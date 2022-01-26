Пикантный снимок обсуждают в Сети

Звездная ведущая Ксения Собчак после холодных новогодних каникул на Куршевеле решила пока отложить возвращение в Москву – свой отпуск светская львица решила продолжить уже в теплых местах. Собчак покаталась на лыжах на горных склонах и захотела рвануть в Аргентину, отправившись с любимым супругом наслаждаться красотами Патагонии.

Пара улетела в Южную Америку в компании близких друзей. Несколько дней Ксения наслаждалась неописуемыми красотами гор, рек и живописных лесных массивов. И недавно опубликовала в социальных сетях фотографию, снятую на другом краю планеты – на фотографии Собчак позирует в майке, отказавшись от нижнего белья. На эту деталь обратили внимание подписчики, которые сразу же выразили свое мнение.

"В холоде хорошо, а в тепле лучше. Но в Москву все равно скоро надо. Ждете?" – побратилась под публикацией звезда к своим поклонникам.

Те уверили, что не дождутся возвращения своей фаворитки – мол, теперь тренды отечественного YouTube почему-то не предлагают никаких скандалов. И такое упущение нужно срочно исправлять.

"Москва без вас уже не та", "Куда мы без вас и новых рейтинговых передач", "Судя по соскам было немного прохладно", "Москва чахнет без Собчак, пробок нет", "Нет. Сидите там, не загрязняйте российский воздух", "Следующее интервью только в этой маечке", "А откуда такая грудь? Какой-то фейк", "Хочется прямо ущипнуть. Вот ведь не подумаешь, что в адрес Ксении такое когда-нибудь скажешь", – выразили мнение фолловеры под публикацией.

Ранее Собчак пришла в ярость от учебной тревоги, объявленной в Домодедово.