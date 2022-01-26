Критик ответил на домыслы журналистов

Вокруг персоны Андрея Малахова ходят тревожные слухи – якобы звездный телеведущий очень серьезно болен. Все началось с "Голубого огонька", когда вдруг поклонники обратили внимание на непривычную внешность своего кумира.

По мнению фанатов, Малахов по непонятным причинам стал появляться на публике в парике – а ведь когда-то у него была роскошная шевелюра. Андрей, к тому же, заметно располнел. Хотя журналист предпочитает держаться в стороне от слухов и никак не комментирует ситуацию. А между тем порталы пестрят новостями о раке, якобы обнаруженном у Малахова.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи, заявив, что дело дальше разговоров, вероятнее всего, не доходит. И накаких реальных аргументов, подтверждающих теорию о некоем онкологическом заболевании у Андрея, не существует.

Спикер указал, что у Малахова, как правило, очень плотный график. И сейчас ведущий занят своими проектами, а также работой над выпусками "Прямого эфира". Маловероятно, что больной раком человек способен выдерживать подобную нагрузку.

"Человек такой график не осилит. Ничего не могу сказать по поводу болезни, но я не вижу, что он болен", – прокомментировал для журналистов Соседов.

Ранее Малахов поведал в деталях о своем давнем скандале с исполнительницей Ириной Отиевой, из-за которого та отказалась выходить из дома. Спустя некоторое время журналист заявил, что решил помочь звезде российской эстрады, на пьянство которой жаловались соседи, однако та отказалась общаться с журналистами. Андрей, как истинный христианин, не стал отказывать в помощи и оказал ее в виде подосланных репортеров со скрытой камерой.