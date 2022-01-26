Стала известна судьба пропавшего Куравлева

Стала известна судьба пропавшего Куравлева
Леонид Куравлев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Родные рассказали, где находится артист

Советский и российский артист Леонид Куравлев уже выписан из городской клинической больницы в Коммунарке. В настоящее время актер находится в другом медучреждении, где проходит реабилитацию. Об этом сегодня, 26 февраля, рассказал журналистам сын знаменитости Василий Куравлев.

Мужчина сообщил, что отца уже выписали из Коммунарки – медики смогли успешно вылечить пневмонию. Однако в настоящее время Леониду требуется реабилитационное лечение под постоянным присмотром медиков. Его перевели в другое учреждение четыре дня назад – 22 января, указал Василий.

Наследник артиста выразил медицинскому персоналу от всех Куравлевых огромную благодарность за успешное лечение. Как указала глава Гильдии актеров Валерия Гущина журналистам еще две недели назад, Куравлев попал в больницу с "воспалением легких", однако на от момент у него не было выявлено  коронавиурсной инфекции.

Несколькими днями ранее российский актер Леонид Дзюник опубликовал неподтвержденную информацию о смерти Куравлева, однако позднее сообщил средствам массовой информации, что данные оказались непроверенными – у него сложилось впечатление, что после лечения в Коммунарке артист вдруг скончался. Однако затем, проверяя информацию, автор сообщения так и не смог найти подтверждения данным, и в итоге удалил публикацию, которая, однако, не скрылась от СМИ. 

По ряду данных, Куравлева после лечения в Коммунарке отправили в один из столичных хосписов уже с паллиативным статусом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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