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Аудитория телеканала HBO из России запустила хештег #metoorussian и завалила Instagram недовольными комментариями. Причиной этого является восьмой эпизод сиквела известного сериала "Секс в большом городе". В серии под названием "И просто так" главные героини обсуждают новую соседку одной из подруг. В диалоге ее назвали "русской проституткой", так как, по их мнению, в таком немолодом возрасте женщина не может сама себе купить квартиру в престижном районе Нью-Йорка.
Под постом, где размещен фрагмент из сериала, разразилась настоящая буря. Русскоязычные пользователи массово стали выражать свое недовольство. "Отвратительно, другого слова и не подобрать", "вы взяли и унизили русских женщин", "Вы должны извиниться", – подобные заявления в огромном количестве можно увидеть в Instagram канала HBO. Позже пользователи начали жаловаться, что их комментарии с хэштегом и призывами извиниться удаляются.
Напомним, что подобный случай не единственный за последнее время. Недавно пользователи из Украины раскритиковали Netflix за образ украинской героини в сериале "Эмили в Париже". У девушки по имени Петра полностью отсутствует вкус и манеры. Более того, по сюжету она подбивает главную героиню на воровство.
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