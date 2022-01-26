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Сегодня стали известны новые подробности о том, в каком состоянии находится народный артист Леонид Куравлев.
Из реанимации актера перевели в один из столичных хосписов. Как сообщил ранее его сын Василий, пневмонии у артиста больше нет, и теперь ему нужна реабилитация под постоянным наблюдением медицинских сотрудников.
По имеющимся у СМИ данным, актеру диагностировали деменцию. Куравлев пребывает в сознании и находится в состоянии средней тяжести.
Напомним, что 10 января Леонид Куравлев был госпитализирован из дома престарелых в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии. У актера была очень высокая температура, он не мог полноценно дышать. В результате ему диагностировали пневмонию. Несколько дней назад стало известно, что Куравлева перевели в один из московских хосписов. О результатах тестов на коронавирус, которые у актера взяли накануне, пока ничего неизвестно, однако до этого он у актера обнаружен не был.
Ранее поклонников ужаснула новость о том, что Куравлев умер. К счастью, сообщение, которое опубликовал в соцсетях российский актер, оказалось ошибочным.
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