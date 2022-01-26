В каком состоянии Куравлева доставили в хоспис: СМИ раскрыли всю правду

В каком состоянии Куравлева доставили в хоспис: СМИ раскрыли всю правду
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Артиста не стали дальше держать в больнице

Сегодня стали известны новые подробности о том, в каком состоянии находится народный артист Леонид Куравлев.

Из реанимации актера перевели в один из столичных хосписов. Как сообщил ранее его сын  Василий, пневмонии у артиста больше нет, и теперь ему нужна реабилитация под постоянным наблюдением медицинских сотрудников.

По имеющимся у СМИ данным, актеру диагностировали деменцию. Куравлев пребывает в сознании и находится в состоянии средней тяжести. 

Напомним, что 10 января Леонид Куравлев был госпитализирован из дома престарелых в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии. У актера была очень высокая температура, он не мог полноценно дышать. В результате ему диагностировали пневмонию. Несколько дней назад стало известно, что Куравлева перевели в один из московских хосписов. О результатах тестов на коронавирус, которые у актера взяли накануне, пока ничего неизвестно, однако до этого он у актера обнаружен не был.  

Ранее поклонников ужаснула новость о том, что Куравлев умер. К счастью, сообщение, которое опубликовал в соцсетях российский актер, оказалось ошибочным.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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