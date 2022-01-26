Саруханов развелся с шестой по счету женой

Фронтмен "Круга" долго молчал о разрыве с возлюбленной

Советский и российский певец Игорь Саруханов развелся уже в шестой раз. Буквально недавно исполнитель впустил в свою квартиру журналистов, которым рассказал, что уже давно в разводе – в шестой раз.

Игорь, правда, уточнил, что он – не в простом разводе, а в "интеллигентном, дружеском". Бывшая супруга уже живет в Сочи с новым избранником. Рассталась с Игорем цивилизованно – без ругани и дележки имущества. Просто остыли чувства, признался артист.

Последний брак продлился у Игоря всего несколько лет. В 2014 году он женился на Татьяне Костычеве, которая младше его на девятнадцать лет. Несколько лет они прожили вместе, и затем расстались. Затем сошлись снова – увы, звезда потухла вновь, передает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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