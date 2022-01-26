Артистка не постеснялась сфотографироваться без штанов

Несколько дней назад следящие за светскими хрониками россияне были шокированы известиями о глобальных переменах в личной жизни звездного юриста Екатерины Гордон. Знаменитая телеведущая вышла замуж за хорошо известного светской тусовке бизнесмена Виктора Хархалиса. Недавно счастливая супруга опубликовала новый снимок с мужем и поразила поклонников – предприниматель оказался вылитым Дмитрием Нагиевым в молодости.



Влюбленная пара сфотографировалась на тропическом курорте. Новоиспеченный муж и жена сидят в обнимку на белоснежном пляже. Счастливая Екатерина осталась в одной футболке, решив сфотографироваться без штанов. Девушка кокетливо согнула стройную ногу в колене, дав возможность поклонникам полюбоваться ее бедром.

Несмотря на бесспорную красоту звездного адвоката, на этом снимке большая часть внимания публики была отдана ее любимому мужчине. Многие заметили, что Виктор удивительно похож на молодого Дмитрия Нагиева. Черты лица, взгляд и даже ухмылка Хархалиса напомнили пользователям Сети знаменитого артиста.

"Это что, молодой Нагиев?", "Прямо молодой Нагиев", "Вылитый Нагиев", "Удивительно, как Виктор похож на Дмитрия Нагиева в молодости", – пишут пораженные интернет-пользователи.

Напомним, торжество состоялось 19 января. Екатерина и Виктор решили ограничиться узким кругом близких друзей и не стали делать из самого счастливого дня своей жизни шоу. "Утро" делилось кадрами с праздничного события.