Подозрительный бизнесмен-банщик покорил балерину

Звезда российского балета Анастасия Волочкова всегда умела эпатировать публику. Впрочем, и поклонники артистки никогда не отказывались от обсуждения многочисленных скандальных историй, связанных с их любимицей. Кажется, у фанатов появился очередной повод для сплетен, ведь танцовщица намекнула на замужество с новым кавалером.

Если быть точнее, о предстоящей свадьбе объявил ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов. Во время обсуждения темы дебоша Волочковой на рейсе с Мальдивских островов в Россию тележурналист представил гостям студии Сергея Кузнецова как без пяти минут мужа балерины. Она эту мысль поддержала, намекнув на скорый брак. Любопытно, что пара познакомилась совсем недавно, по подсчетам журналистов, всего около трех недель назад.

Новый кавалер звезды балета является бизнесменом, по данным СМИ, он владеет банным комплексом в Московской области. Впрочем, внимание прессы больше приковано к темному прошлому мужчины.

Издание "Комсомольская правда" утверждает, что танцовщица намерена выйти замуж за уголовника. Кузнецов, по их данным, замешан в криминале. О судимости нового возлюбленного Волочковой рассказал сын известного художника Никаса Сафронова Дмитрий.

В эфире передачи "Пусть говорят" мужчина заявил, что нанял частного сыщика и узнал, что скрывает о своем прошлом возлюбленный балерины. По его словам, Кузнецов был судим за грабеж, сбежал с Украины в Россию. Теперь его разыскивают спецслужбы Незалежной по обвинению в терроризме.

Сафронов даже предъявил публике полицейскую ориентировку. Однако и танцовщица, и ее новый возлюбленный отвергли все обвинения.

Ранее медиум раскрыла истинную причину безбашенного поведения Волочковой.