Прелести артистки заманчиво выглядывали из-под купальника

Знаменитая российская актриса Настасья Самбурская периодически радует свою многочисленную армию фанатов откровенными кадрами. Знаменитость бдительно следит за своей фигурой и выглядит весьма привлекательно. Свежий кадр отдохнувшей артистки произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.



Недавно звезда нашумевшего телесериала "Универ" вернулась из заграничного путешествия. Анастасия захотела отдохнуть у моря под солнышком и слетала в Доминикану. Посвежевшая артистка решила поделиться ярким отпускным кадром со своими поклонниками.

Стоит отметить, что для новой фотосессии звезда выбрала весьма откровенный купальник. Завышенный низ бикини приоткрывает соблазнительные изгибы тела знаменитости. А верх купальника и вовсе не справился со своей функцией и позволил поклонникам полюбоваться на выглядывающие из-под него звездные округлости.



"Фигурка просто бомба! Вы прелесть!", "Мать моя женщина, какая красота!", "Красотка!", "Купальник огонь, скучал, ждал, надеялся", "Шикарная женщина!" – пишут пораженные красотой звезды комментаторы.

К слову, недавно Самбурская в мини-купальнике вызвала свою коллегу Наталью Рудову на бьюти-баттл.