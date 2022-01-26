"Фигурка – бомба": Самбурская в крошечном бикини разволновала россиян

"Фигурка – бомба": Самбурская в крошечном бикини разволновала россиян
Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прелести артистки заманчиво выглядывали из-под купальника

Знаменитая российская актриса Настасья Самбурская периодически радует свою многочисленную армию фанатов откровенными кадрами. Знаменитость бдительно следит за своей фигурой и выглядит весьма привлекательно. Свежий кадр отдохнувшей артистки произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.

Недавно звезда нашумевшего телесериала "Универ" вернулась из заграничного путешествия. Анастасия захотела отдохнуть у моря под солнышком и слетала в Доминикану. Посвежевшая артистка решила поделиться ярким отпускным кадром со своими поклонниками.

Стоит отметить, что для новой фотосессии звезда выбрала весьма откровенный купальник. Завышенный низ бикини приоткрывает соблазнительные изгибы тела знаменитости. А верх купальника и вовсе не справился со своей функцией и позволил поклонникам полюбоваться на выглядывающие из-под него звездные округлости. 

"Фигурка просто бомба! Вы прелесть!", "Мать моя женщина, какая красота!", "Красотка!", "Купальник огонь, скучал, ждал, надеялся", "Шикарная женщина!" – пишут пораженные красотой звезды комментаторы.


К слову, недавно Самбурская в мини-купальнике вызвала свою коллегу Наталью Рудову на бьюти-баттл.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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