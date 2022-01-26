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Знаменитая российская модель Оксана Федорова со времен победы на конкурсе "Мисс Вселенная" попробовала себя в различных видах искусств: она была и телеведущей, и певицей, и актрисой. Новое амплуа звезды – оперная исполнительница. Поклонники всегда были благосклонны к ней, но не в этот раз.
Далеко не все фанаты Федоровой поддержали ее метаморфозы. О планах выйти на оперную сцену звезда рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась коротким видео и подчеркнула, что участвует в подготовке новой испанской программы. Артистка предложила читателям придумать для нее название.
Однако вместо этого поклонники решили оценить вокальные данные телеведущей. Некоторые считают, что особых талантов в области оперного исполнения у Федоровой нет. Кроме того, фанаты прошлись и по ее внешнему виду, отметив неудачный выбор наряда. Синее платье звезды не помогло скрыть лишние килограммы на талии.
"Консерваторий явно не оканчивали-с…", – позлорадствовал один из читателей.
Его поддержал второй, предложивший Федоровой вместо оперы вернуться в программу "Спокойной ночи, малыши!" Третий подчеркнул, что модели не стоит лезть на большую сцену.
Впрочем, довольно много поклонников поддержали артистку. Да и она не обратила особого внимания на негативные комментарии.
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