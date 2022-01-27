Медик прокомментировал информацию о страшной болезни у шоумена

С Нового года вокруг Андрея Малахова ходят тревожные слухи – якобы ведущий имеет серьезное онкологическое заболевание. А знакомые утверждают, что у шоумена "все плохо". Кто-то говорит, что журналист лечится в Германии, куда регулярно летает на процедуры и консультации даже в перерывах между съемками "Прямого эфира". И даже свои 50 лет Андрей отпраздновал в Баден-Бадене.

Слухи развеял заслуженный врач РФ, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков, заявивший, что аргументы в пользу наличия онкологического заболевания у Малахова крайне неубедительны. Никакой парик, даже если он и имеется, не может говорить в пользу выше приведенных доводов – такая атрибутика используется и по иным причинам.

Что касается отечностей и лишних килограммов, то причина может заключаться в проблемах с сердцем, почками, ЖКТ и обменом веществ.

Даже если предположить, что причиной явных изменений во внешности стало все-таки онкологическое заболевание, то человек может работать в прежнем режиме и вместе с этим проходить лечение – так делают большинство людей. Основные факторы развития и появления рака – стресс и отдых в странах с жарким климатом. У россиян организм нацелен лишь на один теплый сезон в году. И слишком частый отдых в совершенно иных климатических условиях может принести непоправимый вред для здоровья.

Онколог предупреждает: для безвредного отдыха необходимо ограничить время пребывания при активных солнечных лучах и носить одежду, которая бы защищала тело от солнца. В целом же ситуация с онкологическими заболеваниями ежегодно улучшается: растет число тех, кому удается победить рак. А самые большие шансы у тех пациентов, у которых заболевание выявлено на ранней стадии.

Коржиков также заявил, что врачи, как правило, рекомендуют пациентам из числа публичных персон не предавать огласке лечение.

"Своим известным пациентам я советую молчать об их диагнозе ", – уточнил медик.



Дело в том, что повышенное внимание может повредить выздоровлению, указал специалист.