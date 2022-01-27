Мотивы бывшей подопечной Пелагеи неизвестны

Вероника Сыромля, удивившая в 14-летнем возрасте жюри детского телепроекта "Голос" еще несколько лет назад, вдруг оказалась в центре скандала. Оказалось, что финалистку конкурса заподозрили в телефонном терроризме.



Имя участницы звездного шоу, которая успела однажды даже сфотографироваться с президентом России Владимиром Путиным, теперь всплыло в одном неприятном эпизоде.

Согласно приведенным данным, накануне в университет культуры в Химках пришло по электронной почте письмо, в котором говорилось об угрозе взрыва. Преподавательскому составу пришлось прервать занятия в высшем учебном заведении. Затем администрация университета решила узнать информацию об адресанте – оказалось, что адрес принадлежит семнадцатилетней Веронике, которая учится на первом курсе. Той самой, которая участвовала в "Голосе" под наставничеством Пелагеи и выступала в Кремле на концерте по случаю Дня Победы (на этом мероприятии, кстати говоря, Вероника и сфотографировалась с президентом России Владимиром Путиным), а также бывшим главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху.

Как отмечает "Московский Комсомолец", причины, по которым Вероника решила "минировать" стены своего университета, неясны. Не исключено, что ее электронная почта была взломана хакерами.

Вероника Сыромля – уроженка Крыма. Принимала участие в детском "Голосе", исполняя композиции советской эстрады – Людмилы Зыкиной, Валентины Толкуновой, Анны Герман и остальных именитых певиц. Участвовала в команде Пелагеи в "Голос. Дети-5", после чего приобрела известность.